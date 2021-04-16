SON DAKİKA: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

SON DAKİKA: Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

İHA 16.04.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 10:59

SON DAKİKA: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak.
Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:

Yarın

13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus

Pazar

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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