SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiği açıklandı.

03.10.2021 - 15:59 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 16:09

SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

son dakika haberi!  Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır" denildi.

İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını dün ayırmıştı. 

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