Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk serisine son verdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri, Fenerbahçe Beko'yu final serisinin 7. maçında 89-74 yendi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.



Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk sayıları Melli'nin iki serbest atışıyla geldi. İki takımın da zaman zaman sayı bulmakta zorlandığı ilk çeyrekte konuk ekipte Melih Mahmutoğlu'nun 4 üçlük atışından da isabet bulamaması dikkat çekti. Maçtaki ilk üçlüğü Larkin, 1. periyodun bitimine 5 dakika kala kaydetti ve takımını 11-8 öne geçirdi. Lacivert Beyazlılar, televizyon molasına da bu skorla gitti.



Larkin'in oyuna ağırlığını koymasıyla Anadolu Efes, skor üstünlüğünü ele geçirdi. Ancak bitime 3.30 dakika kala Bobby Dixon'ın önce üçlük ardından 2'lik atışıyla skor 14-14'e geldi. İlk çeyreğin bitimine 40 saniye kala Gudiric'in üçlüğüyle konuk ekip 22-21 öne geçti.



Anadolu Efes'in kozlarından Dunston ise ilk çeyreğin bitimine 17 saniye kala 3. faulünü aldı. Faul hakkını dolduran Anadolu Efes'e karşı Fenerbahçe'de Sloukas, çizgiye giderken; 2 atışından birinde isabet buldu ve Sarı Lacivertliler'i 23-21 öne geçirdi. Son hücumdan Anadolu Efes isabet sağlayamadı ve Fenerbahçe ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.



İlk çeyrekte Shane Larkin takımı adına 2'si üçlük olmak üzere 13 sayı kaydetti ve takımının sayı yükünü çekti. İlk çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun en skorer ismi ise 6 sayıyla Melli oldu.



SHANE LARKIN FAKTÖRÜ



2. çeyrek, Guduric'in 3'lüğuyla başladı. Sırp forvet, takımını 26-21 üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi ekip, 2 serbest atış ve Moerman'ın üçlüğüyle skoru 26-26'ya getirdi. Anadolu Efes, Larkin'in 3 ve Micic'in 2 peşpeşe sayılarıyla ilk yarının bitimine 6.45 dakika kala 31-28 öne geçti. Obradovic'in mola almasının ardından hücuma geçen Fenerbahçe Beko'da Kalinic, üçlük çıkardı ve skora denge geldi: 31-31.



Ev sahibi ekip, önce Sertaç'ın ardından Larkin'in serbest atışlarıyla skoru 35-31'e taşıdı; Sloukas'ın ilk yarının bitime 5 dakika kala kaydettiği 3'lük atışıyla fark tekrar 1'e indi: 35-34.



İlk yarının bitimine 25 saniye kala Bobby Dixon'a, 3. kez faul çalındı. Çizgiye giden Larkin, 2 serbest atışta ta isabet buldu ve takımını 44-37 öne geçirdi. Fenerbahçe, ilk yarıdaki son hücumundan sonuç alamadı ve Anadolu Efes ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.



İlk yarıda Anadolu Efes oyun ve hücum üstünlüğünü elde tutmasına karşın; düşük üçlük yüzdesi farkın açmasına engel oldu. Potaya gitmekte zorlanan Fenerbahçe'yi ilk yarıda ayakta tutan kaydettiği 3 sayılık atışlardı. Zira Anadolu Efes ilk yarıyı 12'de 3; Fenerbahçe ise 18'de 7 üçlük isabetiyle tamamladı.



Anadolu Efes'i ayakta tutan Larkin, ilk yarıda kaydettiği 20 sayıyla takımının ve maçın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes'te Micic ilk yarıyı 9 sayıyla tamamladı.



Marko Gudiric, Fenerbahçe Beko'da sivrilen isim oldu. Maça bench'te başlayan Marko Guduric, 11 sayı kaydetti ve Sarı Lacivertliler'i oyunda tuttu.



Anadolu Efes Başantrenörü maç boyunca yerinden kalkmadı.



LARKIN ATIYOR SLOUKAS DİRENİYOR



İkici yarıya Sertaç'ın iki 2'lik ve Larkin'in biri serbest atışıyla başlayan Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 8.36 kala skoru 51-41 yaptı ve maçta ilk defa farkı çift haneli sayılara çıkardı. 3. çeyreğin bitimine 6.12 dakika kala Bobby Dixon'a 4. faul çalınırken; Sarı Lacivertliler'de Kostas Sloukas inisiyatifi ele aldı. Sırp oyuncu, üstüste sayılarla takımını oyunda tutmasına karşın; alev alan Larkin, Fenerbahçe'nin dönmesine izin vermedi.



Birleşik Amerikalı, 3. çeyreğin bitimine 4.51 saniye kala kaydettiği uzun mesafeli üçlüğüyle maçtaki 28. sayısını kaydetti. Larkin, son 7 saniyedeki hücum hakkında da tüm sahayı kat ederek topu Fenerbahçe potasına bıraktı ve 3. çeyreğin skorunu ilan etti: 69-58.



Fenerbahçe Beko Coach'u Zeljko Obradovic, 4. periyotta son kozu Gigi Datome'yi oyuna soktu. Konuk ekipte Sloukas ve Guduric'in üçlük denemelerinde isabet sağlanamadı; ev sahibi ekipte ise Moerman'ın bitime 8.40 dakika kala gelen üçlüğüyle Anadolu Efes farkı 14 sayıyya çıkardı: 72-58.



Maçın bitimine 7.06 dakika kala Fenerbahçe Beko'da Nikola Melli, 5. faulle oyun dışı kaldı. Larkin'in sürükleği Anadolu Efes, rakibinin dönmesine izin vermedi ve son çeyrekte farkı iyice arttırdı. Ergin Ataman'ın öğrencileri maçı da 89-74 kazandı ve 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko'nun ise 3 sezonluk şampiyonluk serisi son buldu.

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