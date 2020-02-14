SON DAKİKA: Shane Larkin kadrodan çıkarıldı

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A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, 21 Şubat Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynanacak maçlarda kadroda yer alamayacağı kaydedildi.



Açıklamada, Shane Larkin'in 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.



Kariyerini Anadolu Efes'te sürdüren Larkin, Türk vatandaşlığına geçmişti.

