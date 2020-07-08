SON DAKİKA: Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak (Yabancı sınırlaması)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak. Ayrıca, 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.

Ntvspor 08.07.2020 - 18:50

SON DAKİKA: Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak (Yabancı sınırlaması)

son dakika haberi! Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre, salgın dolayısıyla sarkan 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cumartesi başlayacak. 

YABANCI SINIRLAMASI

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.

TRABZONSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR 

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

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