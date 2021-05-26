Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

son dakika haberi! TFF 1. Lig play-off finali İzmir derbisine sahne oldu. Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Rakibini Paixao'nun 89. dakikada attığı golle 1-0 yenen Altay adını Süper Lig'e yazdırdı.



Mustafa Denizli yönetiminde Altay 18 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.



Daha önce Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig'e yükselen takımlar olmuştu.



Altay teknik direktörü Mustafa Denizli

ALTAY, 18 YIL SONRA SÜPER LİG'DE



2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, play-off'taki şanssızlığını kırdı.



Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.



Siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.



Daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.