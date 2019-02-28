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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

'1 HAZİRAN' VURGUSU



Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."

MART AYINDAKİ İKİ MAÇ İÇİN TFF'DEN HAMLE



A Milliler, 22 Mart'ta Arnavutluk ile deplasmanda, 25 Mart'ta da Moldova ile Eskişehir'de karşılaşacak.

TFF Başkanvekili Nihat Özdemir "Şenol Güneş'in Mart ayındaki iki maça çıkması için de gerekeni yapacağız" açıklaması yaptı.



DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

67 yaşındaki Şenol Güneş, milli takımın başında 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye dünya üçüncülüğü kazandırmıştı.

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