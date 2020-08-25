SON DAKİKA: MHK'nin yeni Başkanı Serdar Tatlı

ntv.com.tr 25.08.2020 - 13:07 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 13:22
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TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
Başkan
Serdar Tatlı
Üyeler
Metin Tokat
Erol Ersoy
Kadir Tozlu
Mahmut Çetiner
Mustafa Kamil Abitoğlu
Hikmet Öksüzoğlu
Ahmet Erdoğan
Nedim Göklü
1966 Şanlıurfa doğumlu olan Serdar Tatlı, Süper Lig'de 9 sezon boyunca 119 maç yönetti.
MHK'nın eski başkanı Zekeriya Alp geçen hafta tüm üyelerle birlikte istifa etmişti.