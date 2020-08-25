SON DAKİKA: MHK'nin yeni Başkanı Serdar Tatlı

SON DAKİKA: TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.

ntv.com.tr 25.08.2020 - 13:07 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 13:22

SON DAKİKA: MHK'nin yeni Başkanı Serdar Tatlı

son dakika haberi!

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Başkan
Serdar Tatlı

Üyeler
Metin Tokat
Erol Ersoy
Kadir Tozlu
Mahmut Çetiner
Mustafa Kamil Abitoğlu
Hikmet Öksüzoğlu
Ahmet Erdoğan
Nedim Göklü

Serdar Tatlı (altta soldan ikinci)  ve MHK üyeleri. Serdar Tatlı (altta soldan ikinci)  ve MHK üyeleri.

1966 Şanlıurfa doğumlu olan Serdar Tatlı, Süper Lig'de 9 sezon boyunca 119 maç yönetti. 

MHK'nın eski başkanı Zekeriya Alp geçen hafta tüm üyelerle birlikte istifa etmişti.

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