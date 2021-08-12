SON DAKİKA: Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde ile karşı karşıya geldi.



Norveç'teki karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatmalara gidildi.



Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti.



Molde'nin golünü 90+7'de Björn Sigurdarson attı.



Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltılara gidildi.



Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Trabzonspor tur atladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Serie A ekibi Roma ile eşleşti.



Trabzonspor ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma arasındaki maçlar 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.