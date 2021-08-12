SON DAKİKA: Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

SON DAKİKA:  UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor play-off turunda Roma ile karşılaşacak.

12.08.2021 - 21:50

SON DAKİKA: Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde ile karşı karşıya geldi.

Norveç'teki karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatmalara gidildi.

Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti.

Molde'nin golünü 90+7'de Björn Sigurdarson attı.

Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltılara gidildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Trabzonspor tur atladı.  
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Serie A ekibi Roma ile eşleşti.

Trabzonspor ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma arasındaki maçlar 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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