Son dakika transferi... Fenerbahçe 6 genç futbolcuyla sözleşme uzatıyor (Transfer haberleri)
SON DAKİKA TRANSFERİ: Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni düzenlenecek.
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