Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final rakibi belli oldu

Türkiye A Milli Kadın VoleybolTakımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek final maçında Güney Kore ile eşleşti.

ntv.com.tr 02.08.2021 - 17:55

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final rakibi belli oldu

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B Grubu'ndaki son maçında bugün Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 5 setlik mücadelinin sonunda Rusya'yı 3-2 mağlup etmişti. 

Grubu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Güney Kore oldu.

B GRUBU PERFORMANSI

Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye son dünya şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek başladıktan sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.

Cumartesi günü oynanan maçta Arjantin'i 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Milli Takım, bugün gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi.

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