Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final rakibi belli oldu

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B Grubu'ndaki son maçında bugün Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, 5 setlik mücadelinin sonunda Rusya'yı 3-2 mağlup etmişti.

Grubu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Güney Kore oldu.

B GRUBU PERFORMANSI



Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye son dünya şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek başladıktan sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.



Cumartesi günü oynanan maçta Arjantin'i 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Milli Takım, bugün gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi.