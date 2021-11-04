SON DAKİKA: Türkiye Basketbol Federasyonu'nda ikinci Hidayet Türkoğlu dönemi

Son dakika haberi!

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.

Üç adayın yarıştığı seçim sonucunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

HANGİ ADAY NE KADAR OY ALDI?



Genel kurulda adayların aldıkları oylar şöyle:



Hidayet Türkoğlu: 108 oy



Harun Erdenay: 42 oy



Erman Kunter: 21 oy

TÜRKOĞLU: DAHA İYİ ÇALIŞACAĞIZ

Türkoğlu, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada gelecek 3 yıl Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Türkoğlu şunları kaydetti:



"Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler oldu, yanlışlarımız oldu. Siz bizleri tekrar buraya takdir ettiniz. Buradan tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. Umarım Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz.



İyi ki varsınız. Gerçekten güzel bir camia. İnşallah önümüzdeki süreci de beraber yapacağız. Biz iyi bir takım oyuncusu olduk kendi kariyerimizde de... Bu süreci de birlikte yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Oy veren vermeyen herkes baştacıdır. Oy veren vermeyen herkesin elini sıkmak için ziyaret edeceğim. İyi ki varsınız"