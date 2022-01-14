Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 11:58 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 12:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemeleri belli oldu.
Buna göre Beşiktaş ile Göztepe eşleşmesi olurken, Fenerbahçe'nin rakibi Yukatel Kayserispor ile oldu.
Trabzonspor ise kurada Altaş Denizlispor ile eşleşti.
Diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı açıklandı.