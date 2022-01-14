Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemeleri belli oldu.

Buna göre Beşiktaş ile Göztepe eşleşmesi olurken, Fenerbahçe'nin rakibi Yukatel Kayserispor ile oldu.

Trabzonspor ise kurada Altaş Denizlispor ile eşleşti.

Diğer eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanılacağı açıklandı.