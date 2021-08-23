SON DAKİKA: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası | Türkiye: 3 - Finlandiya: 0 (Maç sonucu)

SON DAKİKA: "Filenin Sultanları", 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki 4. maçından da galip ayrıldı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 21:52 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 22:12

SON DAKİKA: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası | Türkiye: 3 - Finlandiya: 0 (Maç sonucu)

son dakika haberi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 4. maçından da galip ayrıldı.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

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