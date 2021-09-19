SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu

son dakika haberi! Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğuna uzandı.



Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.



Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

"HERKESİ BİZİ KARŞILAMAYA ÇAĞIRIYORUM"



İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.



Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, Türk halkından yarın İstanbul Havalimanı'nda kendilerini karşılamalarını istedi.



Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya'yı 6-0 yendikten sonra TRT'ye açıklamalarda bulunan Çakmak, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi:



2020 Ocak'ta kura çekimi için Polonya'ya geldiğini aktaran Çakmak, şunları kaydetti:



"Kura çekiminde final tarihine baktım, fikstüre baktım ve 'Allah'ım 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor.' dedim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Benim gibi gazi olan arkadaşlarımın Gaziler Günü kutlu olsun. Avrupa şampiyonluğumuz Türk milletine armağan olsun. Yarın Allah nasip ederse saat 14.00'te İstanbul'dayız. Bir Falcao, Van Persie'yi binlerce kişi karşılıyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, herkesi İstanbul Havalimanı'na bizi karşılaşamaya çağırıyorum. Tek isteğimiz bu."

