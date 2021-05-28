SON DAKİKA: Ayşe Begüm Onbaşı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

SON DAKİKA: Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

28.05.2021 - 18:02 | Son Güncelleme : 28.05.2021 - 18:12

SON DAKİKA: Ayşe Begüm Onbaşı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.

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