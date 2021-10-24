SON DAKİKA: Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı

SON DAKİKA:  Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3'te yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor'un golleri 75. dakikada Emre Akbaba ve 90+3'te Efkan Bekiroğlu'ndan gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 80. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Haberler - SÖYLEŞİ: SADIK GÜLTEKİN 24.10.2021 - 21:00 | Son Güncelleme : 24.10.2021 - 21:11

SON DAKİKA: Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı

Son dakika haberi!  Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

75. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale önüne gönderdi. Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Novak'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasına Serdar Dursun'un altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

89. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mesut Özil'in sağdan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı'dan seken top Szalai'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta Juanfran'a çarpan top kornere çıktı.

90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor ikinci golü buldu. Candeias'ın sağdan kullandığı kornerde Milunovic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda seken topu arka direkte yine kafa vuruşuyla tamamlayan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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