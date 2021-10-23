SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

SON DAKİKA: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.10.2021 - 22:20

SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

Son dakika haberi! Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan’a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...