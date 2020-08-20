SON DAKİKA: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti (Zekeriya Alp kimdir?)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in istifa ettiğini duyurdu.

TFF, yaptığı açıklamada "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.



Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.



Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verdi.

ZEKERİYA ALP KİMDİR?

1948 doğumlu olan Zekeriya Alp, futbolculuk döneminde A Milli Futbol Takımı'nda forma giyerken, Feriköyspor ve Beşiktaş takımlarında da oynadı. Alp, Levent Bıçakçı'nın Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yaptığı dönemde yönetim kurulunda yer almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Zekeriya Alp daha önce 2012 ile 2014 yılları arasında Yıldırım Demirören başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nunda MHK başkanlığı yapmıştı.

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