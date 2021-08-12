Sivasspor Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.



13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı. 23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı. 26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.



45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



Dinamo Batumi, 78. dakikada Giorgi Pantsulaia'nın attığı golle Sivas'ta 1-0 öne geçti. 90 dakika bu skorla sona erdi. Yeni kurallara göre karşılaşma, uzatmaya gitti.



Karşılaşmanın ilk uzatma devresinden gol sesi çıkmadı. Sivasspor, ikinci uzatma devresinde baskıyı büyük ölçüde arttırdı. 109. dakikada ceza sahasına gelen ortada top, kale dibinde boşta kaldı ve Felix sert ve düzgün bir vuruşla golünü attı. Durum 1-1 oldu.



Uzatmalar sonucund karşılaşma 1-1 sona ererken, Sivasspor tur atlayan taraf oldu.



Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'a yükselen Sivasspor'un rakibi ise Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu. Eşleşmenin ilk maçı 19 Ağustos rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.