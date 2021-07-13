SON DAKİKA: Süper Lig'de 2021-22 sezonu fikstürü belli oldu

son dakika haberi!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.



Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.



Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.



Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, "Heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Zor şartlarda geçen bir yıldı. Ligde mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık uzun bir maraton bizi bekliyor. 1,5 yıl sonra maçlarımız seyircili olacak. Sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz." diye konuştu.



Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:



Giresunspor-Galatasaray



Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep



Beşiktaş- Çaykur Rizespor



Yeni Malatyaspor-Trabzonspor



Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe



Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor



Adana Demirspor-Fenerbahçe



Medipol Başakşehir-Alanyaspor



Altay-Kayserispor



Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa



Süper Lig'de bu sezon oynanacak derbi tarihleri de belli oldu



Buna göre Süper Lig'de 2021-22 sezonunda derbi tarihleri şu şekilde:



4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray



9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe



10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray



12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor



13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe



17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş