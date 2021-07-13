SON DAKİKA: Süper Lig'de 2021-22 sezonu fikstürü belli oldu

13.07.2021 - 19:26 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 19:33
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.
Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.
Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.
Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, "Heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Zor şartlarda geçen bir yıldı. Ligde mücadele eden tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık uzun bir maraton bizi bekliyor. 1,5 yıl sonra maçlarımız seyircili olacak. Sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz." diye konuştu.
Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:
Giresunspor-Galatasaray
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep
Beşiktaş- Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
Süper Lig'de bu sezon oynanacak derbi tarihleri de belli oldu
Buna göre Süper Lig'de 2021-22 sezonunda derbi tarihleri şu şekilde:
4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş