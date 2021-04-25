SON DAKİKA: TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım belli oldu

son dakika haberi! Ankaraspor'un, normal sezonun bitimine 2 hafta kala üç sezondur mücadele ettiği TFF 1. Lig'e veda etmesi kesinleşti.



TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yenen Ankaraspor'a bu skor, kümede kalmak için yetmedi.



Başkent ekibi, 2019-2020 sezonunda da küme düşmesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla ligde kalmıştı.



2014-2015 sezonu öncesinde Osmanlıspor ismini alan başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi vizesi almış ve bu organizasyonda 2016-2017 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.



UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu lider tamamlayan Ankara ekibinin, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.



TFF 1. Lig'de bu sezon 6 yıl sonra yeniden Ankaraspor ismiyle mücadele eden başkent ekibi, sezona teknik direktör Ali Güneş yönetiminde başladı. Ankaraspor'da daha sonra İsmet Taşdemir, Mustafa Özer ve Mehmet Ak, teknik direktörlük görevine getirildi.



8 Şubat'ta teknik direktör Ümit Özat'la anlaşan Ankaraspor Kulübü, 16 Mart'ta yeniden takımın başına Mehmet Ak'ı ​​​​​​​getirdi.



Bu sezon 5 farklı teknik adamla çalışan başkent ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala üç sezondur mücadele ettiği TFF 1. Lig'e veda etmekten kurtulamadı.



TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu'ya 6-3 mağlup olan Eskişehirspor bitime altı hafta kala ligden düşmesi kesinleşmişti.