SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu (Villarreal-Manchester United maç sonucu)

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu.

ntv.com.tr - Reuters 27.05.2021 - 00:55 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 01:01

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu (Villarreal-Manchester United maç sonucu)

son dakika haberi!  UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu kupası sahibini buldu. 

Villarreal, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Manchester United'ı penaltı atışlarıyla 11-10 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 

Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan mücadeleyi, corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar tribünlerden takip etti.

İspanyol temsilcisi Villarreal karşılaşmanın 29. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Manchester United 55. dakikada Edison Cavani'yle beraberliği yakaladı. 

Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine geçildi. 

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kupanın sahibini penaltı atışları belirledi. 

Penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, organizasyonda tarihinin ilk kupasına uzandı.﻿

Villarreal'i çalıştıran İspanyol Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.﻿​

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