SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu (Villarreal-Manchester United maç sonucu)

ntv.com.tr - Reuters 27.05.2021 - 00:55 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 01:01
son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu kupası sahibini buldu.
Villarreal, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Manchester United'ı penaltı atışlarıyla 11-10 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan mücadeleyi, corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar tribünlerden takip etti.
İspanyol temsilcisi Villarreal karşılaşmanın 29. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Manchester United 55. dakikada Edison Cavani'yle beraberliği yakaladı.
Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine geçildi.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.
Penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, organizasyonda tarihinin ilk kupasına uzandı.
Villarreal'i çalıştıran İspanyol Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.