Spor salonlarında yeni kriterler

Egzersiz alanı, bu alandaki spor aletleri arasındaki mesafe, içeri alınacak kişi sayısı, temizlik ve havalandırma koşulları başta olmak üzere herşey Corona virüse karşı yeniden düzenlendi. 1 Haziran'da yeniden hizmet vermeye başlayan spor salonlarında birçok önlem alındı.



ÖNLEMLER GİRİSTEN BAŞLIYOR



Salonlardaki önlemler girişten başlıyor. Önce girişte hijyenik bir paspasla ayakkabılar temizleniyor ardından X-Ray'e eşyalar bırakılıyor. Ancak cep telefonu, bozuk para ya da anahtar gibi malzemeleri X-Ray'e bırakmak ya da direk oraya koymak istemeyenler için tek kullanımlık poşetler de hazırlanmış. Bu poşetlere eşyalar konularak yan tarafa bırakılıyor. Geçtikten sonra müşterinin ateşi ölçülüyor ve hemen ardından müşteri Corona virüse karşı alması gereken önlemlerle ilgili kuralları okuyor.



Spor salonlarındaki kişi sayısının kontrolü randevu sistemiyle sağlanıyor. İstanbul Etiler'deki D-Gym salonunda da gelenleri takip etmek ve teması en aza indirmek için karekod ile giriş yapılıyor. Üyelerin salondaki ilk adresi soyunma odası. Dolapların içinde de özel havalandırmalar var. Havlular ise özel bir teknoloji ile yıkanıyor.



Bütün tesislerde kullanılan tekstil ürünleri ve havluların özel bir dezenfektanla, dezenfeksiyon sistemiyle ve ozon sistemiyle yıkandığını belirten D-Gym Genel Müdürü Seçkin Aydın, "Her yıkamada HIV, HPV ve mantar geçmediğine dair belge vermektedir. Bu hastane yıkamasıdır. Bu yeni dönemde ek olarak bütük tekstil malzemelerimiz, havlularımızı özel bir kumaşla kaplayıp üyelerimizin kullanımına sunduk." dedi.



FİZİKİ MESAFE EN AZ 2 METRE



Egzersiz alanlarında maske takma zorunluluğu yok. Ancak spor yaparken damlacık çıkışı ve hızı arttığı için fiziki mesafenin en az 2 metre olması gerekiyor.



Havalandırma ve genel temizlik Corona virüse karşı alınan en önemli önlemler arasında.



"Bu bir ultraviyole ışın cihazı. Salon kapanıp temizlendikten sonra bu cihaz çalışıyor. Yaklaşık 100 metrekarelik alanı yarım saatte tüm bakterilerden arındırıyor."



Tesisin kurulduğundan itibaren hepa filtre kullanıldığını belirten D-Gym Genel Müdürü Seçkin Aydın, "Tesisimiz kurulduğundan beri hepa filtre bulunmaktadır. Hepa filtre yüzde 99,5 mikropsuz hava vermektedir ve yüzde 100 taze havayla çalışmaktadır. Havalandırma teknolojimiz bu yönde. Her gece genel temizlik yapıldıktan sonra UVL teknolojisi ile bütün alanlar dezenfekte edilmektedir. Daha sonra ise yeni çıkan bir teknoloji ile ultraviyole ışınlarla bütün tesisisimiz sabaha kadar dezenfekte edilmektedir." dedi.



"İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"



Spor salonlarına ilginin her geçen gün arttığını söyleyen D-Gym Genel Müdürü Aydın, "Normal zamana göre tesise spor yapmaya gelen üyeler alınan hijyen standartlarını görerek mutlu olmaktadırlar ve günden güne gelen üye sayısı artmaktadır." dedi.