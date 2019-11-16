Süper Lig ekiplerinden milli takımlara 65 futbolcu

Milli maç arasından dolayı lige verilen arada, Süper Lig kulüpleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika'da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri heyecanı yaşanıyor. Asya kıtasında ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, 65 futbolcuyu A milli takımlara gönderdi.



MİLLİ TAKIMLARA EN AZ OYUNCU GÖNDEREN KULÜP



Süper Lig'deki 18 kulüp 12'nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece 1 oyuncusunu milli takıma göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu. Ege ekibinde, A milli seviyede sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu.



DÖRT BÜYÜKLERDEN EN ÇOK FENERBAHÇE



Süper Lig'in dört büyük takımı ele alındığında milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip olarak Fenerbahçe dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, 9 oyuncusunu milli takım kamplarına yollarken, Galatasaray 7, Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 oyuncu ile listeyi tamamladı. Fenerbahçe, Emre, Deniz, Altay, Ozan ve Hasan Ali'yi Türkiye, Gary Rodrigues'i Yeşil Burun Adaları, Zanka'yı Danimarka, Zajc'ı Slovenya ve Isla'yı da Şili Milli Takımı'na yolladı.



ANADOLU'DA ÜÇ TAKIM ÖNE ÇIKIYOR



Anadolu ekiplerine göz atıldığında ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve Antalyaspor milli takımlara gönderdikleri 4'er oyuncu ile ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor'da Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah; Göztepe'de Beto, Gassama, Celso Borges ve Sanneh; Antalyaspor'da ise Sangare, Celustka, Dala ve Fredy milli takım kamplarında bulunuyor.



AFRİKA'YA 25 OYUNCU



Kıtasal olarak ele alındığında ise Süper Lig kulüpleri, en çok Avrupa kıtasına oyuncu göndermiş durumda. Avrupa'ya 33 futbolcu giderken, Afrika Kupası Elemeleri için ise bu kıtaya tam 25 oyuncu gönderilmiş durumda. Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği Afrika'ya 3'er futbolcu gönderirken bu alanda ilk sırada yer alan ekipler olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo ise Asya kıtasına giden tek oyuncu odu. Beşiktaş'tan Boyd, Ankaragücü'nden Orgill, Galatasaray'dan Muslera, Göztepe'den Borges, Fenerbahçe'den Isla, Çaykur Rizespor'dan Samudio da Amerika kıtasına giden futbolcular olarak göze çarpıyor.



Süper Lig kulüplerinden A milli takımlara giden oyuncular şu şekilde:



Antalyaspor: Celustka, Sangare, Dala, Fredy



Aytemiz Alanyaspor: Efecan, Bakasetas, N'Sakala



Beşiktaş: Burak, Abdoulay Diaby, Ljajic, Elneny, Boyd



BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe



Çaykur Rizespor: Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah



Demir Grup Sivasspor: Appindangoye, Emre Kılınç



Fenerbahçe: Emre, Hasan Ali, Ozan, Deniz, Altay, Zajc, Isla, Zanka, Rodrigues



Galatasaray: Ömer, Muslera, Babel, Luyindama, Nagatomo, Feghouli, Lemina



Gaziantep FK: Twumasi, Diarra, Tosca



Gençlerbirliği: Sessegnon, Sadio Diallo, Abdoulaye Diallo



Göztepe: Beto, Gassama, Celso Borges, Sanneh



İstikbal Mobilya Kayserispor: Abdennour, Lung



İttifak Holding Konyaspor: Daci, Shengelia



Kasımpaşa: Hajradinovic, Popov



Medipol Başakşehir: İrfan Can, Mahmut, Mert, Berkay, Visca, Ponck



MKE Ankaragücü: Orgill, Moke



Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Sörloth, Hosseini



Yukatel Denizlispor: Hadi Sacko



