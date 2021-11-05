Süper Lig maçında inanılmaz hata! Oyuncular soyunma odasından geri döndü

Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Karşılaşma 4 dakika daha oynanarak Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Haberler 05.11.2021 - 22:17

Süper Lig maçında inanılmaz hata! Oyuncular soyunma odasından geri döndü

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK sahasında 'yı konuk etti.

Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 3 maç sonra kazanan kırmızı-siyahlı takımın gollerini 37. dakikada Figueiredo ve 86. dakikada Caulker kaydetti.

 
Maça damga vuran ve spor tarihine geçen olay ile maçın sonunda geldi.

Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçında 90 dakikada +9 dakika duraklama eklendi. 90+2'de konuk ekipte Eysseric kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya 90+5. dakikada oyunu bitirdi.

Oyuncular soyunma odasının yolunu tuttu. Bazı oyuncular duşa girmişken, uyarı alan Halis Özkahya kalan 4 dakikanın tamamlanması için Gaziantep FK ve Kasımpaşa futbolcularını sahaya çağırdı.

Duştan çıkan 11 oyuncuları sahada yerini aldı. Oyuncuların yüzündeki şaşkınlık kameralara da yansıdı. 

İki takım arasındaki mücadele 4 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.

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