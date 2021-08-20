Süper Lig'de 2. hafta hangi maçlar var? İşte bu haftanın programı (20-23 Ağustos)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geçtiğimiz hafta başladı. İlk hafta nefesleri kesen karşılaşmalar, tartışılan olaylar ve ilkler yaşandı. Peki, Süper Lig'de 2. haftanın karşılaşmaları neler?

ntv.com.tr 20.08.2021 - 10:52

Süper Lig'de 2. hafta hangi maçlar var? İşte bu haftanın programı (20-23 Ağustos)

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20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

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