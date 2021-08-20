Süper Lig'de 2. hafta hangi maçlar var? İşte bu haftanın programı (20-23 Ağustos)

ntv.com.tr 20.08.2021 - 10:52
Süper Lig'de deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti. Dikkatler şimdi 2.haftanın maçlarında. İşte, ligde 2.haftanın programı...
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
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