Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.



Ligde bugün Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.



Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.



Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.



TOPLU SONUÇLAR



Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1



GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0



Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1



Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0



Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3



İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0



Altay-Adana Demirspor: 1-3



Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2



Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0



Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1



PUAN DURUMU



14. HAFTA MAÇ PROGRAMI

26 Kasım Cuma



20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)



20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)



27 Kasım Cumartesi



13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)



16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)



19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)



28 Kasım Pazar



13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)



19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)



29 Kasım Pazartesi



20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

