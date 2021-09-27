Süper Lig'de görünüm: Fenerbahçe zirveye yükseldi

Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 22:38 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 22:43
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi bugün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligin 7. hafta kapanış maçlarında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 7. haftada liderliğe yükseldi.
TOPLU SONUÇLAR
Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Beşiktaş: 2-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-0
Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0
GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 2-2
PUAN DURUMU
LİGDE 8. HAFTANIN PROGRAMI
1 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk)
2 Ekim Cumartesi
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
3 Ekim Pazar
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)