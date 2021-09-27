Süper Lig'de görünüm: Fenerbahçe zirveye yükseldi

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi bugün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.



Ligin 7. hafta kapanış maçlarında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldı.



Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 7. haftada liderliğe yükseldi.

TOPLU SONUÇLAR



Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Altay-Beşiktaş: 2-1



Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-0



Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0



Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0



GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1



Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 3-0



Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2



Galatasaray-Göztepe: 2-1



Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1



Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 2-2

PUAN DURUMU

LİGDE 8. HAFTANIN PROGRAMI



1 Ekim Cuma



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk)



2 Ekim Cumartesi



13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)



19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)



3 Ekim Pazar



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)



16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

