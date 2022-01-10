Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.



Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.



Konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 39 puanda kaldı.



TOPLU SONUÇLAR



Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0



Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1



Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1



Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1



Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1



İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1



Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0



Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0



Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2



Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2



PUAN DURUMU



21. HAFTANIN PROGRAMI



14 Ocak Cuma



20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)



20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)



15 Ocak Cumartesi



13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)



19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)



16 Ocak Pazar



13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)



19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)