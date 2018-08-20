Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış müsabakasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lacivert-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
Ligde tamamlanan ikinci hafta sonrasında 6 puanı bulunan takımlardan Beşiktaş averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip ekiplerden Evkur Yeni Malatyaspor 2, Galatasaray 3, Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı.
İkinci hafta sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe ve Aytemiz Alanyspor henüz puanla tanışamadı.
Son olarak şampiyon olduğu 2016-2017 sezonunun son haftasında liderlik koltuğunda oturan siyah beyazlılar, 36 lig haftasının ardından yeniden ligin zirvesinde yer aldı.
HAFTANIN SONUÇLAR
Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Bursaspor-Kayserispor: 0-0
Antalyaspor-Atiker Konyaspor: 3-3
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 1-3
Akhisarspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2
Galatasaray-Göztepe: 1-0
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-1