Taffarel, Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapacak

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Türkiye'deki futbolseverlerin yakından tanıdığı Brezilyalı Claudio Taffarel'in kaleci antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 05:34

Taffarel, Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 55 yaşındaki Taffarel, Brezilya Milli Takımı'nın yanı sıra 'da da görev alacak.

1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sevinci yaşayan Taffarel, aktif kariyerini noktaladıktan sonra ise sarı-kırmızılıların kaleci antrenörlüğünü üstlenmişti.

Taffarel, Brezilya Milli Takımı formasıyla 1994'te FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, 1998'de de dünya ikinciliği elde etmişti.

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