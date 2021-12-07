Tarihi maçta Fenerbahçe tarihi skorla kazandı

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya geldi. Tarihi derbiyi Fenerbahçe 354654 kazandı.

Haberler 07.12.2021 - 21:02

Tarihi maçta Fenerbahçe tarihi skorla kazandı

Nef Stadyumu'nda derbi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Kadın futbol takımını bu yıl kuran ve , kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Sude, Yaren, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam, Elanur 11'i sahaya çıktı.

Fenerbahçe ise Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya 11'iyle sahada yer aldı.

Dostluk maçının 5. dakikasında Galatasaray'da Daniels kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe 10'da Fatma, 15'te Berdan, 30, 34, ve 38'de Shameeka, 41'de Kennya, 51'de Setenay'ın golleriyle kazandı.

Shameeka Fishley, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol derbisinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Derbinin rövanşı 2022'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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