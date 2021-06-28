Taylan Antalyalı'ya Galatasaray'dan destek

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, Onur Ayı’nı kutlamak için özel koleksiyon bir tişört giydi.

Instagram hesabından bir arkadaşının story’sini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle ‘Powered by Pride’ (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar futbolcuyu desteklerken bazı kullanıcılar ve futbol yorumcuları da tepki gösterdi.

Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı.

GALATASARAY'DAN TAYLAN ANTALYALI'YA DESTEK

Antalyalı için kulübü Galatasaray bu sabah saatlerinde destek paylaşımında bulunuldu.



Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda Taylan Antalyalı'nın fotoğrafı paylaşılırken, "Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi" notu düşüldü.



TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?



8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya gelen Taylan Antalyalı, Muğlaspor alt yapısında futbol hayatına başladı. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen Antalyalı, 1.80 boyunda.



2012 senesinde Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan Antalyalı, BB. Erzurumspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.



2020-2021 sezonunda Galatasaray forması ile çıktığı 34 Süper Lig maçında Antalyalı son olarak da Euro 2020'de Türkiye A Milli takımına çağrıldı.