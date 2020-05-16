TFF Başkanı Nihat Özdemir: Gidişata göre Temmuz maçları seyircili oynanabilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündeme dair açıklamalarda bulundu.



CNN Turk'ün canlı yayınına katılan Nihat Özdemir, liglerin başlatılmasına dair 10 farklı planlarının olduğunu söyledi ve sağlık şartları çerçevesinde ligi oynatmak istediklerini belirtti.

"DURUMA GÖRE TEMMUZ AYINDA MAÇLAR SEYİRCİLİ OLABİLİR"

"Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Alternatiflere göre Temmuz ortasında bile başlayabiliriz, zaman sıkıntımız yok. Bu şekilde 10 tane senaryomuz var. Burada covid-19'un durumuna bakacağız. Türkiye'de çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye. 12 Haziran için daha önümüzde 1 ay var. Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz''



''SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ YOK''



''Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, 'Bilim Kurulu olarak biz size karışamayız. Siz zaten özerk bir federasyonsunuz' dedi. Bizim Sağlık Kurulumuzun hazırladığı protokolü de çok beğendi. Görüş ayrılığımız kesinlikle yok. Başımız sıkıştığında kendisini arayarak akıl alıyoruz. Bizim hedefimiz sağlık şartları içerisinde bu ligi oynatmak. Biz

arkadaşlarımızla inanarak doğru kararı veririz. Kimsenin açıklamasıyla, sosyal medyadan açıklamalarla Türkiye Futbol Federasyonu karar değiştirmez''

"BİZİM LİGDE İPTAL KARARI VERMEK KOLAY DEĞİL"



"Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil"