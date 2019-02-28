Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Yıldırım Demirören dönemi sona erdi. Yıldırım Demirören, TFF Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.

İŞTE DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMASI



Yazılı açıklama yapan Demirören şunları kaydetti:



"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.



Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım.

A MİLLİ TAKIM'DA İKİNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ



Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.



Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum."

HAZİRANA KADAR VEKALETEN HÜSNÜ GÜRELİ



Haziran seçimlerine kadar TFF Başkanlığı'nı vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.

İDDAA İHALESİNDE EN İYİ TEKLİFİ VERMİŞTİ

Spor Toto İddaa ihalesinde Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyonla en iyi teklifi vermişti. Şans Girişim, Demirören Grubu ile ABD Las Vegas merkezli talih oyunları şirketi Scientific Games ortaklığında faaliyet gösteriyor.

DEMİRÖREN BÖYLE VEDA ETTİ

