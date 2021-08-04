Tokyo 2020'de tarihi an: Buse Naz Çakıroğlu finalde! (Buse Naz Çakıroğlu kimdir?)

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.



Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.



Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.





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Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.



Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

FİNAL MAÇI CUMARTESİ 08.15'TE



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.



Kokugikan Arena'da Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.



Krasteva'nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.



Buse Naz'ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te oynanacak. Maç TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

Buse Naz Çakıroğlu

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.



26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon’da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu’nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.



Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.

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