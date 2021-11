Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, hafta sonu Endonezya'da kendi kategorilerinde önemli yarışlara çıkacak.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dünya şampiyonu olmak için yarışacak.



Toprak, 19 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlar, 20 Kasım Cumartesi günü ise önce sıralama turuna çıkacak sonra da TSİ 11.00'da ilk yarış için start alacak. Milli sporcu, 21 Ekim Pazar günü sıralama turundan sonra ikinci yarış için TSİ 11.00'da piste çıkacak.



Toprak, genel klasmanın dışında Yamaha'yla markalar, Pata Yamaha with Brixx Takımı'yla da takımlar sıralamasında birincilikte bulunuyor.



Yarışla ilgili açıklama yapan milli motosikletçi, "Endonezya'da olmaktan mutluyum. Yeni bir piste gelmek her zaman ilginçtir. Birçok büyük mücadelenin, birçok zaferin olduğu harika bir sezon oldu. Şimdi kazanmak ve tekrar mücadele etmek için üç şansımız daha var." ifadelerini kullandı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU ANTREMANLARIN EN HIZLISI OLDU

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk için büyük avantaj yakaladığı son yarışlar öncesinde Endonezya'da antrenmanların en hızlı turlarını gerçekleştirdi.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayak yarışları Endonezya'nın 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde yarın başlayacak.



Yarış öncesinde bugün yapılan ilk antrenmanda ay-yıldızlı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 1 dakika 34 saniye 985 salise ile en iyi zamana imza attı.



Jonathan Rea ise 1 dakika 37 saniye 386 salise ile Toprak'tan sonra ikinci sırayı aldı. Garrett Gerloff ise 1 dakika 36 saniye 585 salise ile antrenmanda üçüncü sırayı elde etti.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde organizasyonda dünya şampiyonluğu için büyük avantaj yakalayan Toprak Razgatlıoğlu pistte toplam 40 tur attı.



Sıcak ve nemli havaya rağmen 25 yaşındaki milli sporcu, her iki antrenman senasını da birincilikle tamamladı.



Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğu için çıkacağı yarış öncesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar'dan büyük destek geldi.



TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NA 5 BİN MOTOSİKLETLİ KARŞILAMA PLANLIYOR

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'da gerçekleştirilecek son ayağı öncesi pilotlar klasmanında 531 puanla en yakın rakibi Jonathan Rea'nın (501) 30 puan önünde bulunan Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğa çok yakın olduğunun hatırlatılması ve Toprak için nasıl bir karşılama düşündüklerine yönelik soru üzerine Uçar, şunları kaydetti:



"Toprak Razgatlıoğlu bizim bir değerimiz, Allah nasip ederse biz şampiyonluğunu da veya ikinci bile olmuş olsa fark etmez onu en az 5 bin motosikletli arkadaşla İstanbul'da havalimanında karşılamayı planlıyoruz. İnşallah şampiyonluk kupasını da getirmiş olursa Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız da başta olmak üzere makamlara onu arz edeceğiz. Ankara'ya konvoyla gelmek için mevsim uygun değil ama inşallah İstanbul'da öyle bir karşılama olacak."

''DÜNYA ŞAMPİYONASI YAPABİLECEĞİMİZ EN AZ 3 PİSTİN DAHA YAPIMINA BAŞLADIK''

Afyonkarahisar'da dünya motokros şampiyonalarını en üst seviyede çok başarılı gerçekleştirdiklerini dile getiren Uçar, şöyle devam etti:



"Dünya şampiyonalarında motokros organizasyonumuz Cumhurbaşkanlığı himaye belgesi alacak kadar üst düzey bir organizasyon haline geldi ve motokros organizasyonumuz ülkemizin tanıtımına 240 milyon avroluk fayda sağlar hale geldi. Bütün bu değerleri artırarak daha güzel ortamlarda, daha güzel formatta yaşatacağımıza olan inancımız tam çok şükür. Federasyon olarak gerçekten bir bütünlük içerisinde 18 yıldır bir aile ortamında çalışan, gayret gösteren bir ekibiz. Bu ekibin de önümüzdeki 4 yıl içerisinde ülkemize ve gençliğimize daha faydalı sportif hizmetler vereceğine inanıyoruz."



Türkiye'nin motosiklet sporunda önemli tesislere kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini de belirten Uçar, "Şu anda dünya şampiyonası yapabileceğimiz 3 pistimizin daha yapımına Edirne, Afyonkarahisar ve Düzce'de başladık. Hem motokros hem asfalt pisti için yol yarışları itibarıyla bu üçü de hayata geçtiğinde inşallah Türkiye'de onlarca Toprak, onlarca Can, onlarca Deniz ve Bahattin, Kenan abileri gibi daha onlarca da Kenan inşallah yetiştiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

''2021'DE SPONSORLUK GELİRLERİMİZİ YÜZDE 800 ARTIRDIK''

Sponsor desteklerine yönelik de TMF Başkanı Uçar, "Sponsorluk noktasında en başta Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilerliyoruz. Birçok ülkede de olduğu gibi devlet destekli ilerleyen bir yapımız var. Elbette ki sponsorlarımız da var, özellikle 2021'de sponsorluk gelirlerimizi yüzde 800 oranında artırdık, inşallah bu artarak devam edecek." diye konuştu.



Başkan Uçar, "Güzel çalışmalarımız var, sponsorluk ve ürün satışı anlamında. Federasyonun marka değerini ticari olarak gelire çevirmeye başladık. Bu değer arttıkça sporcularımız da kulüplerimiz de daha rahat etmeye başlayacak." şeklinde görüş belirtti.