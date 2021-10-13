Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli maç arasından sonra Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19 puan ile liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 18 puan ile yakın takibinde yer alan Trabzonspor'a konuk olacak. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 14:37

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Alba Berlin Fenerbahçe maç özeti (Euroleague 3. hafta maçları)

Alba Berlin Fenerbahçe maç özeti (Euroleague 3. hafta maçları)

Süper Lig'in 9. haftasında 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.

Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

cephesinde de  ının hazırlıkları devam ediyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma bölümünün ardından core, mobilizasyon ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alan oyunlarıyla son buldu.

Milli oyuncuların yanı sıra, sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak antrenmana katılmazken, Koita ise takımdan ayrı koşu yaptı.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde -  ı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Mücadele Bein ts 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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