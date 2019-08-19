Menajerliğini yapan amcası ve annesiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Sturridge, buradan özel bir araçla ayrıldı.

İngiliz oyuncunun daha önce bir kez daha Türkiye'ye gelen annesi ve amcasıyla temaslarda bulunan bordo-mavili yetkililerin, Sturridge ile gerçekleştirilecek son görüşmelerin ardından transferi netleştirmesi bekleniyor.