Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes

Euroleague'in 12. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'yu 89-84 yenen Anadolu Efes üst üste 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Fenerbahçe Beko ise 3 galibiyette kaldı.

Haberler - Ntvspor 25.11.2021 - 22:58

Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes

THY Euroleague, Türk derbisine sahne oldu. Ligin 12. hafta maçında Beko ile karşı karşıya geldi.

Ülker ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes son periyottaki oyunuyla 84-89 kazandı.

Bu sonuçla üst üste 4. maçını da kazanan Anadolu Efes toplamda 6 galibiyete ulaşırken, 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe Beko ise 3 galibiyette kaldı.

İki takım bu sezon ING Süper Ligi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.

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