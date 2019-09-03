2019-2020 sezonu ana transfer dönemi dün gece yarısı itibariyle son buldu. Türk futbol endüstrisi 2.5 aylık dönemde 74 milyon 350 bin euroluk futbolcu ihracati gerceklestirerek bir rekora imza attı. Bir önceki rekor 2017-2018 sezonunda 74 milyon euroydu.



Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, bu sezon Süper Lig'de 10 kulüp yurtdışına futbolcu satışı gerceklestirirken, 74.3 milyon euroluk gelirin yüzde 40.6'sı İtalyanlardan geldi. Yurtdışına satılan oyuncular arasında en pahalısı ise Yusuf Yazıcı oldu.



Ana transfer döneminin en çok kazanan takımı Trabzonspor. Bordo-mavili takım 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı Fransa'ya satarak 16.5 milyon euroluk gelir elde etmeyi başardı. Fenerbahce de bu sezon en yüksek oyuncu satısı yapan kulüplerin başında geliyor. Sarı-lacivertli takım 19 yaşındaki Eljif Elmas'ı İtalyan Napoli'ye 16 milyon euroya sattı. UEFA ile yaptığı Financial Fair Play (FFP) anlaşması çercevesinde sözleşme imzalayan Galatasaray da bu sezon yurtdışına sattığı oyunculardan 9 milyon 350 bin euro gelir sağladı. Son yıllarda yurtdışına en cok oyuncu satan takımların başında gelen Beşiktaş ise, bu yıl sadece 2 milyon euroluk oyuncu satışı yaptı. Siyah beyazlılar sadece Medel'den para kazandı.

MEKSİKA'YA BİLE SATTIK



Alanyaspor, Kasımpaşa, Malatyaspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Denizlispor yurtdışına futbolcu satışı gercekleştiren diğer kulüpler oldu. Merih Demiral'ı İtalya'ya satan Alanyaspor Meksika'ya da futbolcu göndermeyi başardı.



TAKIMINA EN ÇOK KAZANDIRANLAR



Türkiye'den yurtdışına satılan en pahalı futbolcular listesinin ilk sırası bu sezon da değişmedi. Kulübüne en çok para kazandıran oyuncuların ilk sırasında Cenk Tosun yer alıyor.



2017-2018 sezonunda Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a 22.5 milyon para kazandırdı.



İkinci sırada ise bu sezon Fransız Lille takımına 16.5 milyon euroya transfer olan Yusuf Yazıcı geliyor.



3'üncü sırada ise takımlarına 16 milyon euro kazandıran Badou Ndiaye, Eljif Elmas ve Moussa Sow var.

EN DEĞERLİ TÜRK CENGİZ ÜNDER



Yurtdışında oynayan Türk oyuncuların değeri de hızla yükseliyor. Bu alanda en değerli Türk yıldızları listesi ise şöyle:

Cengiz Ünder: 35 milyon euro

Hakan Çalhanoğlu: 20 milyon euro

Cenk Tosun: 18 milyon euro

Çağlar Söyüncü: 15 milyon euro

Merih Demiral: 15 milyon euro

Abdülkadir Ömür: 15 milyon euro