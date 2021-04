2015 yılından itibaren ayak tenisi üzerine faaliyetlerini sürdüren Turgutlu Ayak Tenisi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Türkiye’de Ayak Tenisi Federasyonu kurulması için adımlar atıldı. Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu Birliği (FIFTA) ile bağlantı kuran dernek başkanı Mustafa Sunkur, birliğin önerisi üzerine Türkiye’de federasyonun kurulması için çalışmalarını hızlandırdı. Sunkur’un başkanı olduğu derneğin yanı sıra Turgutlu Senem Aka Anadolu Lisesi Spor Kulübü Derneği, Ankara Sincangücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kayseri Atak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Hatay Samandağ Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin bir araya gelmesiyle Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu kuruldu.



Federasyonun kuruluşu için geçen gün Turgutlu Öğretmen Evi’nde imza töreni düzenlendi. Törene Ayak Tenisi Federasyonu Kurucu Başkanı ve Öncü Ayak Tenisi GSK Başkanı Mustafa Sunkur, federasyonunun başkan yardımcısı Oğuz Özer, Genel Sekreter İlyas Bozdağ, Senem Aka ALSK Başkanı Erdal Kurç, Ankara Sincangücü G.S.K. Başkanı Yusuf Uyar, Kayseri Atak G.S.K. Başkan Yardımcısı Şener Obak, Hatay Samandağ Gelişim G.S.K. Başkanı Aytaç Eryılmaz ve dernek üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşan TATF Kurucu Başkanı Sunkur yaptığı açıklamada: “Türk sporunda tarihi bir gün yaşıyoruz. Ayak Tenisi Federasyonunu kurmuş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde pandemi sürecinin normalleşmesi ile birlikte ülkemizin her ilinden ve ilçesinden bünyemize katılacak olan kulüplerimizle çığ gibi büyüyerek kocaman bir aile olacağız, bu branşı hak ettiği yere getireceğiz. Hayırlara vesile olur inşallah. Allah mahçup etmesin. Güzel ülkemize ve Türk gençliğine hayırlı uğurlu olsun. Birçok arkadaşımız pandemiden dolayı buraya gelemedi. Biz şu an 5 dernekle federasyonumuzu kuruyoruz ama ülkemizin diğer illerindeki arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Süreç normale döndükten sonra federasyonumuza katılarak, büyük bir aile olarak Türkiye’de ayak tenisini hak ettiği yerlere getireceğiz. Ayak tenisini, alternatif spor olarak Türkiye’nin her yerinde yaygınlaştırmayı ve gençlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Federasyonumuzun kurulması ile ülkemiz, uluslararası arenalarda temsil edilecek ve büyük başarılar kazanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Birçok kulüp şu an federasyonumuza dahil olmak için bizimle irtibat halinde.”dedi. Başkan Sunkur ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye şampiyonaları ve okullar arası şampiyonalar yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.