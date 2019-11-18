Türkiye, EURO 2020'ye galibiyetle gidiyor

EURO 2020'yi garantileyen A Milli Futbol Takımı, H Grubu son maçında Andorra'ya konuk oldu. Deplasmanda 2-0 kazanan Milliler, Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı.



A Milli Takım, Andorra maçında Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu ve Enes Ünal'dan oluşan 11'le sahada yer aldı.



Ulusal Stadyum'daki mücadelenin ilk 45 dakikasını ay-yıldızlılar, 2-0 önde kapattı. Milliler'in golleri 17' ve 21. dakikada(p) Enes Ünal'dan geldi.



İspanya'da Real Valladolid forması giyen Enes, A Milli Takım formasıyla ilk gollerini kaydetti.



EURO 2020'Yİ GARANTİLEYEN ÜLKELER



A Milliler karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü ve skoru korudu. Yeni isimlere şans vermeye devam eden Şenol Güneş, 60. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Medipol Başakşehir forması giyen Berkay Özcan'ı oyuna aldı. Teknik ekibin diğer değişiklikleri ise Merih Demiral-Mert Çetin ve Ahmed Kutucu-Emre Kılınç şeklinde oldu.



Maçın son düdüğüyle birlikte Milliler, Andorra'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.



H Grubu'nda 10 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alan Milli Takım, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

