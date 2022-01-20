Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları 8 Şubat Salı günü başlayacak ve 10 Şubat Perşembe günü son bulacak. 4 büyüklerden Galatasaray'ın erken veda ettiği kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son 16 turunda mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:



8 ŞUBAT SALI



14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK



17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor



20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor



9 ŞUBAT ÇARŞAMBA



13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor



17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor



20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor



10 ŞUBAT PERŞEMBE



17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor



20.30 Beşiktaş - Göztepe



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