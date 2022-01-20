Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.

Haberler - DHA 20.01.2022 - 15:37

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

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'nda son 16 maçları 8 Şubat Salı günü başlayacak ve 10 Şubat Perşembe günü son bulacak. 4 büyüklerden Galatasaray'ın erken veda ettiği kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son 16 turunda mücadele edecek.

Türkiye Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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