Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu

Haberler - DHA 20.01.2022 - 15:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları 8 Şubat Salı günü başlayacak ve 10 Şubat Perşembe günü son bulacak. 4 büyüklerden Galatasaray'ın erken veda ettiği kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son 16 turunda mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:
8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor
10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş - Göztepe
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