U19 Milli Takım final vizesini aldı

U19 Milli Takımımız, 2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'taki üçüncü ve son maçında Bosna-Hersek'i 2-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar, bu sonuçla 2018 Avrupa Şampiyonası finalleri biletini aldı.



Danimarka'nın Randers şehrindeki Vorup Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada U19 Milli Takımımızın gollerini 11. dakikada Güven Yalçın ve 44. dakikada Muhayer Oktay kaydederken, Enio Zilić 34. dakikada Bosna-Hersek adına ağları havalandırdı.

Grupta oynanan günün diğer maçında ise ev sahibi Danimarka ile Avusturya 2-2 berabere kaldı.



Bu sonuçların ardından; sorumluluğunu Tolunay Kafkas'ın, teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin yaptığı U19 Milli Takımımız, 2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'u 7 puanla lider tamamladı ve 8 takımın mücadele edeceği 2017/18 U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.



Karşılaşmayı, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da stadyumdan takip etti. Kafkas, müsabaka sonrası U19 Milli Takımımız teknik heyeti ile futbolcularını tebrik etti.

TURNUVA FORMATI



2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da, 28 takım 4'erli olarak 7 gruba ayrıldı. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takım, 16-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek. Ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak. 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise Polonya'da düzenlenecek 2019 FIFA U20 Dünya Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.



U19 Milli Takımımız, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 13. Grup'ta Galler, Kazakistan ve Slovakya ile mücadele etmiş ve grup ikincisi olarak Elit Tur'a yükselmişti.



6. KEZ U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİNDEYİZ



U19 Milli Takımımızın, kendi yaş grubunda Avrupa'nın son 8'ine kalmasının ardından Türkiye, tarihinde 6. kez U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.



Her yıl düzenlenen ve 2002'den beri UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri adıyla yer alan turnuvaya daha önce 2004, 2006, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında katılma hakkı kazanmış ve 2004'te final oynama başarısı göstermiştik. 1981-2001 yılları arasında UEFA U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri adıyla anılan turnuvada ise 5 kez mücadele etmiş; 1992 yılında şampiyonluğa ulaşırken, 1993 yılındaki şampiyonayı ise finalist olarak tamamlamıştık.



Finallere yükselme başarını en son 2013'te gösteren U19 Milli Takımımız, böylelikle 5 yıl aranın ardından UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.

2017/18 UEFA U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELİT TUR 7. GRUP MAÇ PROGRAMI



21.03.2018 - 17.00 TSİ / Türkiye 2-0 Avusturya / Silkeborg Stadyumu - Silkeborg - Danimarka



21.03.2018 - 21.00 TSİ / Danimarka 3-2 Bosna-Hersek / Silkeborg Stadyumu - Silkeborg - Danimarka



24.03.2018 - 15.00 TSİ / Avusturya 3-0 Bosna-Hersek / Silkeborg Stadyumu - Silkeborg - Danimarka



24.03.2018 - 19.00 TSİ / Danimarka 1-1 Türkiye / Silkeborg Stadyumu - Silkeborg - Danimarka



27.03.2018 - 15.00 TSİ / Bosna-Hersek 1-2 Türkiye/ Vorup Stadyumu - Randers - Danimarka



27.03.2018 - 15.00 TSİ / Avusturya 2-2 Danimarka / Silkeborg Stadyumu - Silkeborg - Danimarka

U19 Milli Takımımızın, 20 kişilik 2017/18 U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosunda şu isimler bulunuyordu:



Kaleciler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), Ozan Can Oruç (Altınordu A.Ş.)



Defans: Alpay Çelebi (Beşiktaş A.Ş.), Furkan Korkut (Galatasaray A.Ş.), Gökay Güney (Galatasaray A.Ş.), Mert Müldür (SK Rapid Wien), Mert Yılmaz (RB Leipzig), Ramazan Keskin (Bursaspor)



Orta Saha: Batuhan Tekin (Galatasaray A.Ş.), Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Güven Yalçın (Bayer 04 Leverkusen), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Oğuz Aydın (Bucaspor),

Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe A.Ş.), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Umut Güneş (VfB Stuttgart)



Forvet: İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain)



Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Vedat İnceefe