UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)

UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki grup maçları, perşembe günü 16 karşılaşma ile tamamlanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın gurp liderliği için çıkacağı son maçlar öncesinde heyecan oldukça yüksek.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek.



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı.

İLK 11'LER

Lazio XI: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile



Galatasaray XI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne

LAZIO İLE 6.RANDEVU

Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile tarihinde 6. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.



Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.



Galatasaray, daha önce İtalya temsilcileriyle oynadığı 25 maçta ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Karşılaşma için Roma'ya gidecek sarı-kırmızılı takımda UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk kamp kadrosunda yer almadı.



Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY – LAZIO MÜCADELESİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Lazio – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 9 Aralık Perşembe günü saat 23.00’ de (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Lazio’da, Ciro Immobile sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.



Galatasaray’da ise Sacha Boey, Ömer Bayram ve Covid-19’a yakalanan Alexandru Cicaldau sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

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