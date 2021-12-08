UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki grup maçları, perşembe günü 16 karşılaşma ile tamamlanacak. Temsilimiz Galatasaray'ın gurp liderliği için çıkacağı son maçlar öncesinde heyecan oldukça yüksek.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek.



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı.

LAZIO İLE 6.RANDEVU

Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile tarihinde 6. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.



Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.



Galatasaray, daha önce İtalya temsilcileriyle oynadığı 25 maçta ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Karşılaşma için Roma'ya gidecek sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, sakatlığı bulunan Sasha Boey, henüz hazır olmayan Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk kamp kadrosunda yer almadı.



Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

MUHTEMEL 11'LER

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

LAZIO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Lazio - Galatasaray maçı 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlancak.

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