UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Aynı ülkeden takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. sırayı alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8'er kulüp katıldı.



Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti.



Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.



Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin bulunduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri.

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)



Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)



Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)



Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)



Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)



Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)



Porto (Portekiz)​​ - Lazio (İtalya)

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