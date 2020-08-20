UEFA Şampiyonlar Ligi 2020 Final maçı tarihi belli oldu! (Final maçı ne zaman ve saat kaçta?)

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi 2020 Final maçında Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşılaşacak.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 23 Ağustos Pazar günü saat 22:00'de, beIN Sports HD1'de şifresiz naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde tek sezonda 40 gole ulaşan dördüncü takım oldu.

İkinci 45 dakikada farkı azaltma adına açık arayan Lyon, özellikle Karl Toko Ekambi ile sonuca yaklaştı ancak çabalar yetersiz kaldı.



Lyon'un umutlarını bitiren gol 88. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.



Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Bavyera ekibi, rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



2013'ten sonra ilk kez Devler Ligi'nde final oynayacak olan Bayern Münih, Pazar günü 22.00'de Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.